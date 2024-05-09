بين ريال مدريد، إنتر والدوري السعودي .. ناتشو يحسم موقفه!

قائد الفريق الإسباني حسم مستقبله

أزاح ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد الضباب حول مستقبله المعلق بين تجديد عقده والبقاء مع ناديه أو الرحيل لوجهة أخرى، إذ حسم موقفه تمامًا ولا ينتظر للإعلان رسميًا عنه سوى انتهاء الموسم الجاري.

صاحب الـ34 عامًا مرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى إنتر الإيطالي والدوري الأمريكي وكذلك دروي روشن السعودي.

خبير الانتقالات، فابريتسيو رومانو، أكد عبر منصة إكس أن ناتشو حسم مستقبله بالفعل، إذ قرر عدم تجديد عقده مع ريال مدريد والرحيل بعد لعب نهائي دوري أبطال أوروبا السادس له، حيث سيُواجه الفريق الإسباني نظيره الألماني بوروسيا دورتموند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس هذا فقط، بل قرر المدافع الإسباني كذلك الرحيل عن قارة أوروبا كاملة، حيث يُفاضل حاليًا بين العروض القادمة من الدوريين الأمريكي والسعودي لاختيار ناديه الجديد.

يُذكر أن ناتشو خريج الفئات السنية في ريال مدريد وقد انضم للفريق الأول عام 2012 ولم يلعب لغير الفريق الملكي أبدًا، ويُجيد اللعب في جميع خانات الخط الخلفي.