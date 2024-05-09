"18 تعيينًا دفعة واحدة" .. قرار تاريخي من الرابطة لأندية دوري روشن في الموسم الجديد

قرار تاريخي يتعلق بالأجانب في الموسم المقبل..

SHAHID

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، اتخاذ قرار تاريخي جديد، من أجل تعميمه على أندية دوري روشن السعودي، في الموسم المقبل.

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وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تقرر تعيين ممثل خاص لرابطة دوري المحترفين، بكل نادٍ من أندية دوري روشن السعودي كافة، اعتبارًا من الموسم المقبل، بإجمالي 18 ممثلًا، على أن تتكفل الرابطة ماليًا برواتب ممثلها الرسمي.

وتتمثل مهام ممثل الرابطة في أندية دوري روشن، في التواصل المباشر مع الرابطة، فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، في مرحلة ما بعد التعاقد مع اللاعبين؛ للإشراف على الرواتب والمصاريف الخاصة بالمحترفين، فضلًا عن أمور السكن والتذاكر وكافة الأمور المتعلقة به.

ورغم تواجد موظف في غالبية أندية دوري روشن، للقيام بتلك الأعمال، بتعيين من إدارة النادي، ويقوم بالإشراف على كافة اللاعبين، إلا أن رابطة المحترفين تطمح لتعيين موظف متفرغ للرابطة، لتنسيق العمل بشكل أفضل وأسرع، كما تهدف الرابطة لرفع التركيز على برنامج رعاية اللاعبين، وفق ما تم الكشف عنه في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي.

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وتعقد الرابطة اجتماعات - عبر ممثليها - مع أندية دوري روشن، لمناقشة تخطيط قوائم اللاعبين للموسم المقبل، ومناقشة العقود المنتهية والمستمرة، ومطالب الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ودعم المواهب السعودية، سيرًا على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا في الموسم المقبل، مع زيادة عدد المحترفين الأجانب، إلى 10 لاعبين في كل نادٍ، بشرط ضم لاعبين أجنبيين من مواليد 2003 فما فوق.

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