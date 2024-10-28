أخبار النصر اليوم | اتهام لابورت بادعاء الإصابة، وتفاصيل المفاوضات مع رونالدو ومدة العقد الجديد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"لن يفوز بالدوري السعودي وأبطال آسيا" .. توقعات فهد الهريفي تصدم جمهور النصر!
عشاق العالمي يرغبون بالعودة لمنصات التتويج ولكن!
الموضوع يُستكمل بالأسفل
"ماجد عبدالله كان يعلم أني هلالي" .. إبراهيم الفريان يتغنى بأسطورة النصر ويرفض وصف ابن نافل بالرئيس التاريخي!
"أجريت لقاءات مع ماجد عبد الله أكثر من سامي الجابر"
"أعطى موافقته قبل تلك المباراة" .. كواليس مفاوضات النصر ومدة عقد كريستيانو رونالدو الجديد!
تفاصيل جديدة في مفاوضات النصر مع رونالدو..
بيولي يفاجئ كريستيانو رونالدو بطلب لإدارة النصر .. والضحية الأقرب "صفقة جديدة"!
طلب مفاجئ لإدارة النصر..
"يدعي الإصابة" .. فهد الهريفي يتهم إيمريك لابورت بالهروب من مباريات النصر
نجم النصر السابق يعود لإثارة الجدل
لابورت يعود .. وغياب محتمل لنجم النصر عن مواجهة التعاون في كأس الملك
موقف مصابي النصر من مباراة التعاون..
"كلمات تركي آل الشيخ دفعتني للاستقالة واتحاد الكرة يخاف من إعلام الأندية" .. رئيس لجنة التوثيق السابق يثير الجدل!
ماذا قال؟
"كريم بنزيما أفضل من كريستيانو رونالدو" .. هداف النصر يتراجع أمام قائد الاتحاد لهذا السبب!
سر أفضلية كريم بنزيما على كريستيانو رونالدو في دوري روشن..
"نصف قوته أمام الهلال كافية لتأهله" .. النصر يتعرض لاستفزاز هلالي قبل مواجهة التعاون في كأس الملك
الهلال تخطى التعاون بصعوبة بالغة في دوري روشن السعودي