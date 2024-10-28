"ماجد عبدالله كان يعلم أني هلالي" .. إبراهيم الفريان يتغنى بأسطورة النصر ويرفض وصف ابن نافل بالرئيس التاريخي!

"أجريت لقاءات مع ماجد عبد الله أكثر من سامي الجابر"

تغنى الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، بأسطورة نادي النصر، ماجد عبد الله، بقوله إنه أجرى معه لقاءات تليفزيونية، أكثر من اللقاءات التي أجراها مع سامي الجابر، نجم الهلال السابق.

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وأضاف الفريان، المُلقب بـ"ملك الفلاشات"، "ماجد عبد الله أجرى معي عشر لقاءات تليفزيونية، كان أولها في بيتي، وهو يعرف أني هلالي، وهناك إعلاميون هلاليون ما قدروا يجروا معه تصريحات، في حين أجريتُ 3 لقاءات فقط مع سامي الجابر".

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واستطرد "أنا أحب ماجد عبد الله، وهذه لا علاقة لها بالانتماءات، ماجد هذا السهم المُلتهب، وأعطني شبكة سلمت من أهدافه".

من ناحية أخرى، رفض الفريان منح مصطلح "الرئيس الذهبي" إلى فهد بن نافل، رئيس شركة الهلال، رغم اعتباره الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي، قائلًا إنه ليس هناك رئيس ذهبي للهلال، وكل واحد له تاريخه.

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وأصبح فهد بن نافل، الرئيس الأكثر تتويجًا في تاريخ نادي الهلال، برصيد 12 بطولة، بعد تتويج كتيبة المدرب جورج جيسوس بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، مطلع الموسم الجاري، علمًا بأن الأزرق توج مع ابن نافل ببطولة الدوري السعودي 4 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، فضلًا عن 3 ألقاب للسوبر، وبطولتي دوري أبطال آسيا، فضلًا عن الإنجاز التاريخي للزعيم بفضية كأس العالم للأندية 2022.