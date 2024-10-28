بيولي يفاجئ كريستيانو رونالدو بطلب لإدارة النصر .. والضحية الأقرب "صفقة جديدة"!

طلب مفاجئ لإدارة النصر..

وجه الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، طلبًا للإدارة، حول انتداب صفقة جديدة لفارس نجد خلال موسم الميركاتو الشتوي المُقبل.

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وذكر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، أن بيولي طلب من إدارة النصر، التعاقد مع مهاجم جديد في الفترة الشتوية، وهو الأمر الذي علّق عليه محمد نور، نجم الاتحاد السابق، بقوله إن ضم مهاجم مع كريستيانو رونالدو سيجعله أفضل.

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ورد حسين عبد الغني، نجم الأهلي السابق، بأن ساديو ماني وآندرسون تاليسكا، ليسا مهاجمين، ورغم إحراز ماني للأهداف، إلا أنه يحب المجهود واللعب على الأطراف.

وفي هذا السياق، اقترح الشنيف بأن يصبح البديل الأقرب للاستغناء عنه في الفترة الشتوية، حال التعاقد مع مهاجم جديد، إما تاليسكا أو أحد اللاعبين تحت 21 عامًا، وهما ويسلي تيكسيرا وأنخيلو جابرييل، ليرد عبد الغني بأن أحد الثنائي الشاب حول الأقرب للتبديل.

في المقابل، انتقد محمد نور، إدارة النصر، باللجوء إلى ضم لاعبين في الطرف، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وعدم التعاقد مع مهاجم، ليرد الشنيف قائلًا إنها طلبات المدرب السابق لويس كاسترو.

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ويحتل النصر المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، فيما يستعد لملاقاة الهلال، الجمعة المُقبلة، على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة التاسعة من المسابقة.