"كريم بنزيما أفضل من كريستيانو رونالدو" .. هداف النصر يتراجع أمام قائد الاتحاد لهذا السبب!

سر أفضلية كريم بنزيما على كريستيانو رونالدو في دوري روشن..

أكد الناقد الرياضي نهاري آل فاضل، أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، كاشفًا عن سر أفضلية بنزيما في مباريات الموسم الجاري على هداف دوري روشن السعودي.

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وتمكن كريستيانو رونالدو من الفوز بجائزة الهداف في دوري روشن، برصيد 35 هدفًا، خلال الموسم الماضي، ليصبح الأكثر تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في تاريخ المسابقة، فيما يشتد الصراع بين اللاعبين على صدارة الهدافين هذا الموسم، والتي يتزعمها الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بـ10 أهداف، ثم يأتي كريم بنزيما في الوصافة بـ8 أهداف، ورونالدو ثالثًا بـ6 أهداف.

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وقال آل فاضل، عبر برنامج "ركلة حرة"، إن كريم بنزيما ليس مهاجمًا صريحًا، وإنما هو مهاجم ثاني، ومعتاد على أن تكون الكرة الثانية له، وقادر على التراجع، ومواجهاته قليلة بحراس المرمى، وبالتالي يهدر عددًا من الفرص، ولكنه أكثر إكمالًا للفريق من كريستيانو رونالدو، مضيفًا أن الفرنسي لاعب مفيد ومميز جدًا لفريقه، خاصة في هذه السن، كونه يسجل ويصنع.

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في المقابل، أكد آل فاضل أن كريستيانو رونالدو رأس حربة صريح فقط، ويحتاج دائمًا لمن يبني الهجمة ويرسل له الكرات، من أجل تسجيل الأهداف، ما يعني بنزيما أفضل منه.

ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث بـ18 نقطة.