لابورت يعود .. وغياب محتمل لنجم النصر عن مواجهة التعاون في كأس الملك

موقف مصابي النصر من مباراة التعاون..

تنفست جماهير نادي النصر الصعداء، بعودة عدد من نجوم الفريق للتدريبات الجماعية، مساء الأحد، بعد معاناتهم من الإصابة خلال الأيام الماضية، في إطار الاستعداد لملاقاة التعاون في كأس الملك.

ويستضيف النصر نظيره التعاون، على ملعب الأول بارك، مساء الثلاثاء، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، علمًا بأن كتيبة الإيطالي ستيفانو بيولي، تأهلت على حساب الحزم بنتيجة (2-1).

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، أن الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق، عاد للتدريبات الجماعية، بعد معاناته من آلام في الركبة اليسرى، على خلفية مشاركته في مواجهة الخلود بدوري روشن، كما شارك المدافع الفرنسي محمد سيماكان، في المران الجماعي، بعد إصابته في العضلة الأمامية.

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في المقابل، لم يشارك البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب وسط النصر، في التدريبات، إثر معاناته من آلام في الصدر، ليصبح مهددًا بالغياب عن لقاء التعاون في الكأس.

ومن المقرر أن يخوض النصر اختبارًا صعبًا، بثلاث مواجهات نارية؛ حيث يواجه التعاون، الثلاثاء، في كأس الملك، ثم يواجه الهلال، الجمعة، في الجولة التاسعة من دوري روشن، فيما يلتقي بنظيره العين الإماراتي في 5 نوفمبر، في الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوية.