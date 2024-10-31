أخبار النصر اليوم | بروزوفيتش يُثير القلق قبل الديربي، وشكوى رسمية للتحقيق في ""كلاب يشجعهم قرود"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 31 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 أكتوبر 2024.

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النصر يستعد لاختبار الهلال في دوري روشن..

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قبل أسبوع الديربيات..

هل يلحق قائد النصر بمونديال 2026؟

تغريدة فجة خرجت عقب وداع النصر لكأس الملك!

GOAL

مباراة مصيرية للنصر أمام الهلال بعد النتائج الأخيرة..

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

الهلال تأثر بغياب ياسين بونو رغم الانتصارات..

النصر في "تراجع" مع بيولي رغم البداية الرائعة..

رونالدو يتعرض لـ"انتقادات عنيفة" بعد مواجهة النصر والتعاون..

ماذا قال بيتي؟

قمتان منتظرتان في واحدة من أكثر الجولات سخونة بالمسابقة