"ليس لدي تفسير لاستمراره مع البرتغال" .. زميل كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من كأس العالم 2026!

هل يلحق قائد النصر بمونديال 2026؟

"ليس لدي أي تفسير لهذه المدة الطويلة"، هكذا تحدث فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، عن مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر ومنتخب البرتغال، واستمرار بشكل أساسي مع المنتخب رغم سنه الكبيرة، مشيدًا بقتالية رونالدو من أجل الحفاظ على موقعه في صفوف بلاده.

ولا يزال موقف رونالدو من المشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمثابة لغز كبير، في ظل تقدم اللاعب في العمر، وترقب الجميع لكشف موعد اعتزاله، فيما يواصل كريستيانو القتال، حيث يحلم بتحقيق إنجاز تاريخي في عالم كرة القدم، بالوصول إلى حلم الـ1000 هدف.

وبينما كان الجميع يتوقع اعتزاله دوليًا، سواءً بعد مونديال 2022 أو تقديمه أداء كارثي في يورو 2024، أكد فيتينيا، أن كريستيانو رونالدو لن يستسلم، وأنه واثق بشأن استمرار قائد النصر ومشاركته في المونديال المُقبل، في ظل حفاظ رونالدو على لياقته البدنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف فيتينيا، عبر بودكاست RMC Rothen s'enflamme، إنه لا يمتلك تفسيرًا لاستمرار رونالدو لهذه المدة الطويلة مع المنتخب البرتغالي، رغم وصوله إلى سن 39، مستدركًا "أتخيل أنه الاحتراف الذي يتمتع به في كل ما يفعله، في الصباح والمساء، وكل يوم من حياته المهنية، هذا أمر لا يصدق، يمكنني أن أتخيل الجهود والتضحيات التي يبذلها، وأعتقد أن هذا ما أبقاه بهذه الحالة في سن الـ39 عامًا، إنه امتياز بالنسبة لي، عندما كنا صغارًا، كنا نحلم باللعب معه يومًا ما، وهذا يحدث الآن لحسن الحظ، لدي بضع سنوات للاستمتاع باللعب معه في المنتخب الوطني، بالطبع سيكون في كأس العالم 2026، ولن يستسلم".

وسجل كريستيانو رونالدو 907 هدف في مسيرته مع كرة القدم، مع مختلف الأندية والمنتخب البرتغالي، ورغم أدائه الكارثي في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وعدم تسجيله أي هدف خلال النسخة لأول مرة، إلا أن كريستيانو - على النقيض - يقدم أداءً متميزًا مع بلاده في دوري الأمم الأوروبية، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات مختلفة أمام كرواتيا وإسكتلندا وبولندا، ضمن المجموعة الأولى.

وكان رونالدو قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، فيما شهدت مشاركته الأخيرة، وصول المنتخب إلى ربع النهائي، قبل الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف أحرزه يوسف النصيري، ليودع كريستيانو ورفاقه البطولة.