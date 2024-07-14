أخبار النصر اليوم | إهانات منسوبة لمسؤول نصراوي تثير الجدل ووكيل ساديو ماني يخرج عن صمته بشأن رحيله

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق الـ14 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ14 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

وصفت النصر بـ"الفقراوي" .. جدل كبير بشأن عضو مجلس إبراهيم المهيدب

التفتيش في الدفاتر القديمة هو أول ما يقوم به الجمهور بعد أي انتخابات للأندية، وهذه المرة الجدل في نادي النصر السعودي كبير، وجماهيره في انتظار توضيح رسمي من إدارة إبراهيم المهيدب؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة "غير الربحية". (طالع التفاصيل)

خوفًا على إبراهيم المهيدب منه .. ثورة في النصر ضد مسؤول محلي بالنادي!

لا يزال النصراويون يطالبون بتطهير ناديهم من بعض المسؤولين، ظنًا منهم أنهم سبب فشل العالمي في اعتلاء منصات التتويج بالموسمين الماضيين. (طالع التفاصيل)

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رد رسمي من الشباب .. حقيقة تفوق النصر على الهلال في صفقة متعب الحربي

أهم ما يميز نادي الشباب السعودي أنه لا يترك المجال كثيرًا للأحاديث لتتردد عنه، إنما يخرج مسؤولوه سريعًا للتوضيح، وهو ما فعله تركي الغامدي؛ المتحدث الرسمي باسم الليوث، تجاه صفقة اللاعب متعب الحربي. (طالع التفاصيل)

بعد 18 عامًا مع الشباب والنصر .. وليد عبد الله يختار الاعتزال في الدرجة الثانية!

يبدو أن الحارس الدولي السابق وليد عبد الله، الذي قضى 18 عامًا في صفوف الشباب والنصر، قرر اختتام مسيرته في الملاعب، بتجربة اللعب في منافسات دوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

الأجنبي الأول تحت السن .. النصر يقدم عرضًا مُغريًا لخطف "موهبة" الدوري الأرجنتيني

بدأ نادي النصر في التحرك الفعلي من أجل التعاقد مع أولى صفقاته من مواليد 2003، حيث اقترب من حسم التعاقد مع بالتاسار رودريجيز لاعب راسينج الأرجنتيني الشاب. (طالع التفاصيل)

أي فريق غير النصر .. الهلال يضع شرطًا غريبًا للتخلي عن سلمان الفرج مجانًا!

وضعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شرطًا غريبًا، من أجل التخلي عن خدمات سلمان الفرج بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

"مصدر النصر بالفريق" .. مانشستر سيتي يطقطق على العالمي بسبب إيدرسون ولكن!

رفض مانشستر سيتي أن يفوت فرصة تعثر نادي النصر في التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، دون أن يطقطق على العالمي! (طالع التفاصيل)

بعد العرض على الأهلي والعودة إلى سالزبورج .. وكيل ساديو ماني يكشف حقيقة رحيله عن النصر!

قرر بيورن بيزيمر، وكيل أعمال السنغالي ساديو ماني، جناح فريق الكرة بنادي النصر، حسم الجدل، حول فكرة رحيل اللاعب عن ناديه، بعدما بات اللاعب محل شائعات حول وجهته القادمة في موسم الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

من أجل نجوم العالمي .. صراع تلفزيوني على وديات النصر في معسكر البرتغال

بدأ نادي النصر معسكره في البرتغال منذ يوم الإثنين الماضي، حيث سيشهد هذا المعسكر إقامة 6 مباريات ودية، استعدادًا للموسم القادم 2024-25. (طالع التفاصيل)

بعد تعثر انتقاله إلى النصر .. عقد الهلال يحرم سلمان الفرج من فريق جديد في الرياض!

أثار سلمان الفرج، قائد فريق الكرة السابق بنادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، حول هوية النادي الجديد الذي ينوي التعاقد معه خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد رحيله عن صفوف الزعيم. (طالع التفاصيل)

أعلى راتب في العالم .. إغراءات النصر والهلال تحاصر أنطونيو روديجر وريال مدريد يحسم قراره

كشفت تقارير صحفية، أن المدافع الألماني أنطونيو روديجر، تلقى عروضًا ضخمة من أندية السعودية الكبرى، للانضمام إلى أحدها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)