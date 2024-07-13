الأجنبي الأول تحت السن .. النصر يقدم عرضًا مُغريًا لخطف "موهبة" الدوري الأرجنتيني

قد يحسم النصر صفقة بالتاسار من الدوري الأرجنتيني

بدأ نادي النصر في التحرك الفعلي من أجل التعاقد مع أولى صفقاته من مواليد 2003، حيث اقترب من حسم التعاقد مع بالتاسار رودريجيز لاعب راسينج الأرجنتيني الشاب.

وتسمح القائمة لجميع أندية دوري روشن السعودي، بتسجيل 10 لاعبين أجانب، بشرط 2 منهم من مواليد 2003 فيما فوق، بالإضافة إلى 15 لاعبًا محليًا.

وكشفت صحيفة "Ole" الأرجنتينية، عن أن النصر الذي يلعب له النجم كريستيانو رونالدو، من الممكن أن يقدم عرضًا بقيمة 10 ملايين دولار، حيث يُريد راسينج المزيد من الأموال للموافقة على العرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويقد يطلب النادي الأرجنتيني الحصول على 12 مليون دولار من أجل الموافقة على انتقال نجمه الشاب رودريجيز إلى النصر، فالمفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة أنه من تفاصيل انتقال بالتاسار إلى النصر، هو أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك أيضًا نادي نيوكاسل الإنجليزي، وبالتالي فإن فرصة احترافه بالدوري الإنجليزي من دوري روشن موجودة.