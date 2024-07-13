بعد تعثر انتقاله إلى النصر .. عقد الهلال يحرم سلمان الفرج من فريق جديد في الرياض!

بعد تصريحه بالعودة إلى الرياض..

أثار سلمان الفرج، قائد فريق الكرة السابق بنادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، حول هوية النادي الجديد الذي ينوي التعاقد معه خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد رحيله عن صفوف الزعيم.

وأعلن نادي الهلال عن رحيل سلمان الفرج، بعد 16 عامًا داخل أرجاء قلعة الأزرق، فيما كشف اللاعب عبر مقطع فيديو، بأنه سيعود إلى الرياض، ليوقّع عقدًا مع فريقه الجديد خلال أيام، ليثير تساؤلات الجماهير، حول هوية العرض القادم من الرياض، لأندية دوري روشن السعودي، بين النصر أو الشباب أو الرياض.

وذكر الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، عبر فضائية MBC، أن هناك عرضًا من إدارة الشباب للتعاقد مع سلمان الفرج، إلا أن الشباب غير قادر على دفع قيمة السنة المتبقية في عقد اللاعب مع الفرج.

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وأضاف الصائغ أن الأمور المالية لا تزال بمثابة (حجر عثرة) أمام الإدارة الشبابية من أجل إتمام الصفقات الصيفية، وهو الأمر الذي ساهم أيضًا في تأخر إعلان الصفقات الأجنبية لأندية دوري روشن حتى الآن.

وارتبط اسم سلمان الفرج، بترشيحات الجماهير حول انتقاله إلى النصر، بناءً على تصريح اللاعب، رغم توقيعه مخالصة مالية مع إدارة الهلال.

ورحل سلمان الفرج عن صفوف الهلال، بعد 16 عامًا، توج خلالها بالعديد من الألقاب بقميص الأزرق، وهي الدوري السعودي للمحترفين (8 مرات)، وكأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، وكأس ولي العهد (3 مرات)، وكأس السوبر السعودي (3 مرات)، ودوري أبطال آسيا (مرتين).