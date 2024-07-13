بعد العرض على الأهلي والعودة إلى سالزبورج .. وكيل ساديو ماني يكشف حقيقة رحيله عن النصر!

انتهى الجدل..

قرر بيورن بيزيمر، وكيل أعمال السنغالي ساديو ماني، جناح فريق الكرة بنادي النصر، حسم الجدل، حول فكرة رحيل اللاعب عن ناديه، بعدما بات اللاعب محل شائعات حول وجهته القادمة في موسم الميركاتو الصيفي.

وأصبح ساديو ماني حديث الصحف، عقب انتهاء موسمه الأول مع النصر، بعد إرسال البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني، تقريرًا فنيًا لإدارة النادي، يفيد بالاستغناء عن خدمات الجناح السنغالي بداعي عدم تقديم المستوى المأمول منه مع الفريق خلال الموسم، فيما ارتبط اسم اللاعب بوجود اهتمام من أندية تركية، فضلًا عن القيام بعرض اللاعب على الأهلي، ورفض المدرب الألماني ماتياس يايسله، للتعاقد معه، مع ورود شائعات حول إمكانية عودة السنغالي إلى فريقه السابق، سالزبورج النمساوي.

ووفق الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، فإن وكيل أعمال ساديو ماني، أكد عدم رحيل اللاعب عن النصر هذا الصيف، قائلًا "لم أعقد أي اجتماع مع الأندية بخصوص ساديو، إنه يستعد للموسم الجديد مع النصر، وليس لديه أي نية في الرحيل على الإطلاق، كما أن ناديه سعيد للغاية به".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخاض ساديو ماني 46 مباراة رسمية مع النصر، في موسمه الأول، بمسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، كما شارك في تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه

ويتواجد ماني في معسكر النصر في مدينة فارو بالبرتغال، حيث يخوض الفريق 6 مباريات ودية، قبل السفر إلى إسبانيا في 1 أغسطس، لبدء فترته التحضيرية الثانية، والتي سيخوض فيها مباراتين وديتين، قبل العودة إلى السعودية، في الثامن من الشهر المُقبل، استعدادًا للموسم الجديد، والذي يستهله بملاقاة التعاون، في 14 أغسطس، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.