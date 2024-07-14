خوفًا على إبراهيم المهيدب منه .. ثورة في النصر ضد مسؤول محلي بالنادي!

النصراويون يظنون أن رئيسهم في خطر!

لا يزال النصراويون يطالبون بتطهير ناديهم من بعض المسؤولين، ظنًا منهم أنهم سبب فشل العالمي في اعتلاء منصات التتويج بالموسمين الماضيين.

العالمي بالفعل تخلص من الإدارة السابقة برئاسة مسلي آل معمر، الذي تعرض لهجوم جم من الجماهير بعد الموسم الصفري، وتم انتخاب إبراهيم المهيدب رئيسًا مؤخرًا.

لكن الجمهور النصراوي يرى أن المهيدب قد يكون وضعه مثل آل معمر، وسيتم تحجيمه، مشيرين بأصابع الاتهام تحديدًا لرائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للنادي رفقة الإيطالي جويدو فيجا؛ الرئيس التنفيذي.

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وأطلق النصراويون وسم "طرد رائد إسماعيل مطلب" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يأتي ضمن أكثر المواضيع تداولًا حاليًا، مطالبين برحيله على الفور.

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد المشاركين في تلك الحملة: "خسر النصر الموسم المنصرم الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بسبب تحجيم وتقزيم أ. مسلي آل معمر، بقاء الإيطالي ورائد إسماعيل استمرار فشل النصر وسوف يستمر تحجيم أ. المهيدب رغم ملائته المالية، انقذوا النصر يا صندوق الاستثمارات العامة".

فيما أضاف آخر: "والله استمراره بالنادي أكبر كارثة، شخص ما يضغط أبدًا على الصندوق ولا يهتم بالبقاء على أفضل المحليين وش نبي منه يستمر، أقسم بالله المنصب في النصر أكبر من أنك تمسكه يا رائد".