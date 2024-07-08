أخبار النصر اليوم | انتهاء أزمة ديون "المليون" وسؤال مربك حول معسكر البرتغال!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الثامن من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثامن من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

تُواصل أندية دوري روشن السعودي تحركاتها الجادة في سوق الانتقالات الخاص باللاعبين السعوديين، فيما مازال الجزء الخاص بالأجانب مؤجلًا حتى نهاية يورو 2024 فيما يبدو.

أصبح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، محل إشادة من قِبل جماهير الراقي، في ظل تدعيمات الجهاز الفني، وبدء مراحل التحضير للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في دوري النخبة الآسيوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يبدو أن طريق النصر نحو حسم صفقة البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي لن يكون معبدًا أبدًا، وذلك رغم حصول النادي السعودي على موافقة اللاعب.

يعيش برشلونة وضعًا اقتصاديًا صعبًا يحد من مساعيه لدعم صفوفه باللاعبين المميزين استعدادًا للموسم الجديد، وتُمثل العروض السعودية لبعض نجومه حبل الإنقاذ للنادي من تلك الأزمة الكبرى.

قررت إدارة نادي النصر، برئاسة إبراهيم المهيدب، إنهاء أزمة لاعب الفريق السابق، علي بن يزيد، ومنحه مستحقاته المتأخرة، التي طالب بها منذ سنوات طويلة.

يواصل نادي النصر، رحلة البحث عن ضم صفقتين جديدتين من مواليد 2003 فما بعد، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قائمة الأجانب لأندية دوري روشن السعودي، في الموسم الجديد، بعد رفع العدد المسموح به إلى 10 أجانب لكل نادٍ.

حسم مانشستر يونايتد نهائيًا موقف نجمه برونو فرنانديش من الرحيل إلى دوري روشن السعودي، خاصة في ظل الحديث عن عروض ضخمة جدًا من الهلال والنصر.

أثارت إدارة نادي النصر، حالة من الجدل، حول قرار الإدارة بشأن سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منطقة فارو البرتغالية، من أجل بدء المعسكر التحضيري للموسم الرياضي الجديد.

يتواصل الحديث عن نهاية مسيرة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الذي يصنفه كثيرون على أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، مع انتقال أسطورة البرتغال إلى النصر السعودي وتواجد النجم الأرجنتيني في إنتر ميامي الأمريكي.

أصبحت الجماهير السعودية تترقب المفاجأة الكبرى، بانتظار موافقة مانشستر سيتي الإنجليزي، على صفقة الموسم، بانتقال النجم البلجيكي كيفين دي بروينه إلى دوري روشن للمحترفين، بعد مؤشرات حول قبوله بفكرة اللعب في الاتحاد.