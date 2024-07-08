"سدد دينًا قديمًا" .. النصر يكرم لاعبه السابق بعد سنوات من المعاناة!

نهاية قصة المديونية (المليونية)..

قررت إدارة نادي النصر، برئاسة إبراهيم المهيدب، إنهاء أزمة لاعب الفريق السابق، علي بن يزيد، ومنحه مستحقاته المتأخرة، التي طالب بها منذ سنوات طويلة.

وكان علي يزيد، في تصريح سابق، قد كشف عن تعرضه للظلم من قِبل إدارة النصر قبل سنوات، وسط تأخر مستحقاته المالية، بقيمة مليون ونصف المليون ريال، مضيفًا أنه كره كرة القدم في إحدى الفترات، وأجبرته الظروف على البحث عن عمل آخر من أجل تأمين مستقبل أولاده، وتحدث عن قطع الكهرباء في منزله لمدة 4 أيام، وكان أولاده ينامون في الظلام.

وقال يزيد إنه طالب الأمير فيصل بن تركي بسداد مبلغ المليون ونصف، ووعده بأن المبلغ سيصله خلال أيام، ليفاجأ بأحد الإداريين يخبره بأنه سيحصل على مبلغ 300 ألف ريال، ليرد قائلًا "إن كان المبلغ من الأمير فيصل بن تركي فلا مشكلة، ولكن إن لم يكن منه، يجب كتابة ورقة تثبت أن النصر وفر لي 300 ألف ريال من حقوقي، حتى لا أتكلم أو أوجه أي شكوى ضد مجلس الإدارة الحالي أو القادم، مع الحصول على باقي المبلغ في فترة مُقبلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، عن تقدم رئيس النصر، إبراهيم المهيدب، بدعم مالي للاعب السابق علي يزيد، والذي سيكون داعمًا للنصر خلال المرحلة المُقبلة، مضيفًا أن إدارة الأول بارك، قررت منح يزيد تذكرة موسمية لحضور كافة مواجهات الأصفر في الرياض.

وعلّق علي بن يزيد، عبر حسابه على منصة (إكس)، في رسالة، قائلًا "جمهور النصر الغالي: اسمحوا أن أقدم شكري وعرفاني لأصحاب القلوب الكبيرة والأيادي البيضاء، سيدي الأمير الغالي/ تركي بن سلمان، وإلى أخي رئيس نادي النصر، إبراهيم المهيدب، على وقفتهم معي الغير مستغربة، والشكر موصول الإعلاميين الغاليين، بندر الرشود وخالد القريني، لسعيهم في إنهاء حقوقي.

ويعد علي بن يزيد أحد اللاعبين الذين برزوا في قيادة هجوم النصر، لتميزه بالسرعة والمهارة والتهديف، حيث سجل، خلال مسيرته مع النصر، ما يقارب 49 هدفًا، بين أهداف ودية ورسمية، كما ساهم في التتويج مع الفريق بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد، كما يمتلك العديد من الأدوار الحاسمة في مباريات الهلال والاتحاد.