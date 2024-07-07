"أقل بنسبة 50%" .. اقتراح يفاجئ مانشستر سيتي حول مقابل انتقال دي بروينه إلى دوري روشن!

هل يقبل مانشستر سيتي؟

أصبحت الجماهير السعودية تترقب المفاجأة الكبرى، بانتظار موافقة مانشستر سيتي الإنجليزي، على صفقة الموسم، بانتقال النجم البلجيكي كيفين دي بروينه إلى دوري روشن للمحترفين، بعد مؤشرات حول قبوله بفكرة اللعب في الاتحاد.

وقال دي بروينه (33 عامًا)، إنه يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي بالموسم المُقبل، والذي سيشهد انتهاء عقده مع كتيبة جوارديولا، قبل أن يؤكد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أن نجم وسط منتخب بلجيكا، العائد لتوه من رحلة اليورو، قبل بالاجتماع مع وفد من صندوق الاستثمارات العامة، ليتم التوصل إلى اتفاق شفهي بين الاتحاد ودي بروينه، على ارتداء قميص العميد في الميركاتو الصيفي.

وأضاف جاليتي أن المان سيتي بدأ بالفعل في تحديد الأسماء البديلة لتعويض رحيل دي بروينه، حال موافقة البلجيكي على الانتقال بشكل نهائي، حيث تم وضع 4 أسماء كخيارات متاحة، وهم جواو نيفيز (بنفيكا)، تشافي سيمونز (باريس سان جيرمان)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).

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وظهر اقتراح عبر موقع ManchesterEveningNews، بأن دي بروينه لا يزال بإمكانه تقديم الكثير لمانشستر سيتي، في الموسم الجديد، وأرقامه مع نهاية الموسم المنصرم تؤكد ذلك، ولكن إذا لم يقبل بدور أقل بكثير، فمن غير المرجح أن يتواصل الطرفان لاتفاق حول بقائه في المرحلة المقبلة.

وتم رصد مبلغ 50 مليون جنيه استرليني، أو أكثر، كسقف مالي يمكن لمانشستر سيتي من خلاله قبول فكرة انتقال صانع ألعابه البلجيكي إلى دوري روشن السعودي، كونه من غير المرجح، أن ينتظر المان سيتي حتى انتهاء عقد اللاعب ورحيله مجانًا في 2025.

وكانت شبكة Talk Sport الإنجليزية، قد ذكرت خلال شهر فبراير الماضي، بأن مانشستر سيتي حدد قيمة التنازل عن عقد دي بروينه، بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني، بعدما ارتبط اسمه بعدد من أندية دوري روشن السعودي، وعلى رأسهم النصر، كما ظهر القادسية في الصورة، خلال الميركاتو الصيفي، بعد ضمان تأهله إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.