ملف شائك وفخ لم يسقط فيه الهلال .. تصرف غريب من إدارة النصر يثير الجدل!

سؤال شائك لإدارة النصر؟

أثارت إدارة نادي النصر، حالة من الجدل، حول قرار الإدارة بشأن سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منطقة فارو البرتغالية، من أجل بدء المعسكر التحضيري للموسم الرياضي الجديد.

واستقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على ضم 19 لاعبًا في قائمة النصر التي تدخل معسكر البرتغال، من أجل التحضير للموسم الجديد، وهم (راغد نجار، أمين بخاري، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد آل فتيل، علي لاجامي، ماجد قشيش، عبد الله الخيبري، علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، أيمن يحيى، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، عبد العزيز العليوة، عبد العزيز الفرج، مشاري النمر، محمد مران، عواد أمان)، فيما ينتظر وصول الثنائي نواف العقيدي ومختار علي إلى المعسكر خلال أيام.

وتساءل الإعلامي الرياضي فيصل القيران، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بشأن سفر بعثة النصر إلى البرتغال، بقائمة سيتم الاستغناء عن أغلبها في موسم الميركاتو الصيفي، إثر قرار اتحاد الكرة بتقليص القائمة، دون عمل معسكر للراحلين قريبًا في الرياض، وتصريفهم، علمًا بأن الأندية التي ترغب في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، ملزمة أيضًا بقائمة الـ15 لاعبًا محليًا، وتعد خياراتها ضيقة، وهو الأمر الذي وصفه بالملف الشائك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووصلت بعثة النصر إلى منطقة فارو في البرتغالية، لخوض معسكر سيشهد 6 مباريات ودية، فيما تنطلق البعثة إلى ماربيلا الإسبانية في الأول من أغسطس المُقبل، في معسكر يشهد مباراتين وديتين، قبل العودة إلى السعودية، في الثامن من أغسطس.

وكان الهلال قد أمّن تحضيراته قبل الموسم الجديد، بالكشف عن عدد من اللاعبين الذين تقرر رحيلهم في الميركاتو الصيفي بشكل رسمي، على رأسهم قائد الفريق سلمان الفرج، بعد مسيرة استمرت 16 عامًا، فضلًا عن صالح الشهري ومتعب المفرج ومحمد جحفلي.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن السماح للأندية بتسجيل 10 لاعبين أجانب في الموسم الجديد، بشرط قيد لاعبَين اثنين من مواليد 2003 فما بعد، فضلًا عن تقليص القائمة لأندية دوري روشن السعودي، من 30 إلى 25 لاعبًا.