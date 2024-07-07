ميسي ورونالدو.. هل يتفق الأسطورتان على "الحلم المستحيل" قبل الاعتزال؟

ماذا ينتظر الثنائي؟

يتواصل الحديث عن نهاية مسيرة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الذي يصنفه كثيرون على أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، مع انتقال أسطورة البرتغال إلى النصر السعودي وتواجد النجم الأرجنتيني في إنتر ميامي الأمريكي.

وقال اللاعب البرتغالي بيدرو مينديز، في تصريح لـBoyleSports: "إذا انضم كريستيانو إلى إنتر ميامي، فسيكون ذلك مذهلًا للجماهير، ولا يصدق لكرة القدم في أمريكا".

وأضاف: "هذا يعني أن أفضل لاعبين في تاريخ وحاضر كرة القدم سينهيان مسيرتهما معًا، وهو ما سيكون حلمًا يتحقق، ومع ذلك لا أستطيع أن أرى ذلك يحدث، سيكون الأمر صعبًا للغاية".

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يعد ميسي ورونالدو أفضل وأنجح لاعبين في القرن الـ21 دون منازع، فاز الثنائي معًا بـ13 كرة ذهبية وتسع بطولات دوري أبطال أوروبا، وما مجموعه 76 لقبًا، كما سجلا 1732 هدفًا على مدار مسيرتهم حتى الآن، باستثناء المباريات الودية.

وخسر رونالدو مؤخرًا أمام فرنسا في ربع نهائي يورو 2024 ومن غير المرجح أن يلعب للبرتغال في بطولة كبرى أخرى، بينما يحاول ميسي الفوز بلقبه الرابع مع الأرجنتين، حيث سيواجه كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا.