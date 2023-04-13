أخبار النصر اليوم | المرشحون لخلافة رودي جارسيا ورسالة كريستيانو رونالدو وكواليس المشادة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ13 من أبريل 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ13 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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رسميًا .. النصر يُعلن إقالة رودي جارسيا

أعلن نادي النصر رسميًا عن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق، وذلك قبل نهاية دوري روشن للمحترفين بـ7 جولات. (طالع التفاصيل)

"أصدق مقولة رياضية" .. تعليق عبدالرزاق حمدالله على ما يحدث في النصر!

نشر الإعلامي الرياضي عادل بابكير عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة، أكد فيها على أن ما يحدث داخل النصر حاليًا قاله النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد الحالي. (طالع التفاصيل)

مدرب الهلال السابق هدف النصر لتعويض رحيل رودي جارسيا

بدأت إدارة نادي النصر في التحرك الفعلي من أجل البحث عن مدرب جديد يقود الفريق الأصفر، بعد أن تم الاستقرار على إقالة الفرنسي رودي جارسيا من منصبه. (طالع التفاصيل)

السر في الهلال! .. الكشف عن سبب اتخاذ النصر قرار إقالة رودي جارسيا

تبين أن نادي الهلال وراء اتخاذ نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قراره، بإقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب نادي النصر! (طالع التفاصيل)

"أنت لاعب عادي" .. كواليس مؤامرة كريستيانو رونالدو ونجوم النصر للإطاحة برودي جارسيا

ما زالت كواليس اتخاذ إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرارها بإقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا تنكشف تباعًا، حيث تبين أن الأمر ليس متعلقًا بنتائج الفريق بل هناك وقائع أخرى أبطالها لاعبي الفريق. (طالع التفاصيل)

أصدقاء كريستيانو رونالدو واستنساخ نونو سانتو .. مدربون متاحون لتدريب النصر

يبحث نادي النصر حاليًا عن مدرب جديد، من أجل خلافة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي رحل رسميًا عن الفريق، بسبب دخوله في صدام مع لاعبي فريقه، مما يجعل الجميع يتساءل من سيكون خليفته؟ (طالع التفاصيل)

بعد محادثة مسربة .. فلامنجو يصدم النصر بشأن خليفة رودي جارسيا

تلقى نادي النصر صدمة من جانب نادي فلامنجو البرازيلي، بشأن المدرب الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، الذي تم الاستقرار على رحيله. (طالع التفاصيل)

النصر يفاوض مدرب نجوم "الهلال والعالمي" لخلافة رودي جارسيا

دخل اسم أجنبي جديد لقائمة المدربين المرشحين لتدريب نادي النصر، خلفًا للمدرب المُقال رودي جارسيا، الذي تمت إقالته مؤخرًا من جانب العالمي. (طالع التفاصيل)

تاليسكا هلالي وواسطة ليونيل ميسي .. تريندات ولكنها شائعات!

خلال السنوات الماضية، هناك العديد من الأخبار غير الصحيحة انتشرت وأصبحت "تريند"، وتبين بعدها أنها مجرد شائعات، كان آخرها "تاليسكا طار"، ولكنه جدد مع نادي النصر. (طالع التفاصيل)

قتله ثم سار في جنازته؟ .. رسالة كريستيانو رونالدو لرودي جارسيا بعد إقالته من النصر

رغم أنه أحد المتسببين في إقالته بحسب التقارير السعودية والأجنبية إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، وجه رسالة وداع للفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني المقال. (طالع التفاصيل)

وليد الفراج؟ .. معاقبة إعلامي بتهمة تأجيج التعصب الرياضي في السعودية

بعد 24 ساعة تقريبًا من إعلام هيئة الإعلام المرئي في السعودية عن الإبلاغ عن أي محتوى من شأنه أن يأجج التعصب الرياضي في البلاد، صدرت أولى العقوبات في هذا الشأن. (طالع التفاصيل)

يتحكم في غرف خلع الملابس؟ .. ست ضحايا لكريستيانو رونالدو قبل رودي جارسيا

عادةً في الدوري السعودي يكون المدرب هو الحلقة الأضعف، إقالته أسهل ما يكون بالنسبة لمجالس الإدارة، وإن كانت هذه العادة السيئة في الموسم الجاري لم يعد لها وجود بشكل كبير، خاصةً في الكبار.

لكن النصر كسر القاعدة وافتتح الإقالات في الثلاثي الكبير اليوم الخميس، وضحى بمدربه الفرنسي رودي جارسيا، قبل نهاية الموسم بسبع جولات فقط، ورغم منافسة العالمي على اللقب مع الاتحاد؛ صاحب الصدارة، إذ لا تفصله إلا ثلاث نقاط فقط عن العميد. (طالع التفاصيل)

Shahid