السر في الهلال! .. الكشف عن سبب اتخاذ النصر قرار إقالة رودي جارسيا

رد المدرب الفرنسي عن سبب اللعب بطريقة دفاعية أمام الفيحاء وسبب اتخاذ قرار إقالته من جانب مسؤولي النصر!

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تبين أن نادي الهلال وراء اتخاذ نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قراره، بإقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب نادي النصر!

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واستقرت إدارة نادي النصر على إقالة جارسيا من تدريب الفريق، بسبب تراجع نتائج ومستوى الفريق، وخسارته لصدارة دوري روشن للمحترفين مؤخرًا لصالح منافسه الاتحاد.

وأشار برنامج "برة الـ18" المذاع على قناة SSC إلى أن جارسيا جلس مع مسؤولي فريق نادي النصر، بعد التعادل مع الفيحاء في بطولة الدوري، من أجل الاستفسار عن بعض الأمور الفنية.

وأضاف البرنامج: "مسؤولو النصر استفسروا من جارسيا لماذا لعب بـ5 مدافعين أمام الفيحاء، رغم حاجته لتسجيل الأهداف، ليرد قائلًا إنه يحاول إعداد الفريق لمباراة الهلال المقبلة، ليخرج مسؤولي العالمي من الاجتماع دون اقتناع بما قاله".

ويستعد النصر لمواجهة الهلال مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

Shahid