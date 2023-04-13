قتله ثم سار في جنازته؟ .. رسالة كريستيانو رونالدو لرودي جارسيا بعد إقالته من النصر

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo - Rudi Garcia - nassr 2023al nassr twitter
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النصر أقال رودي جارسيا قبل أن يكمل عامه الأول مع الفريق وبعد قدوم رونالدو بأقل من أربعة أشهر

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رغم أنه أحد المتسببين في إقالته بحسب التقارير السعودية والأجنبية إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، وجه رسالة وداع للفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني المقال.

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إدارة العالمي قررت اليوم الخميس، إقالة الفرنسي من منصبه، بعد تعادل الفريق في مباراته الأخيرة في دوري روشن أمام الفيحاء، سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الـ23.

ونشر رونالدو صورته مصافحًا المدرب الفرنسي، معلقًا عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعدت بالعمل معك، أتمنى لك التوفيق في المستقبل".

Cristiano Ronaldo Rudi Garcia Instagram StoryInstagram

هذه الرسالة تأتي تزامنًا التقارير التي تؤكد أن رونالدو اجتمع مع إدارة النادي، وطالبهم بإقالة المدرب، بعدما قام بالتقليل من عدد من اللاعبين في غرف خلع الملابس عقب التعادل أمام الفيحاء.

جدير بالذكر أن الكرواتي دينكو أيليتشيتش؛ المدير الفني للفئات السنية في النصر، سيخلف جارسيا في منصبه مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ومن المقرر أن يقود الكرواتي العالمي خلال اللقاء المقبل حيث ديربي الرياض أمام الهلال، في 18 من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن.

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