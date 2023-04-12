"أصدق مقولة رياضية" .. تعليق عبدالرزاق حمدالله على ما يحدث في النصر!

ماذا قال حمد الله عن النصر؟

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يمر نادي النصر خلال الوقت الحالي بوقت عصيب، بعد اتخاذ قرار بإقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، وأيضًا تراجع نتائج ومستوى الفريق، وخسارته لصدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي النصر استقر على إقالة جارسيا، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، حيث يبحث العالمي عن التعاقد مع مدرب جديد لخلافته.

ونشر الإعلامي الرياضي عادل بابكير عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة، أكد فيها على أن ما يحدث داخل النصر حاليًا قاله النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد الحالي.

وجاء نص تغريدة بابكير كالآتي: "أصدق مقولة رياضية من الموسم الماضي: (أعانكم الله على القادم) القائل: الساطي الخلوق عبد الرزاق حمد الله".

وكان حمد الله لاعبًا في صفوف نادي النصر، قبل أن يتم فسخ التعاقد معه من جانب مسؤولي العالمي، لينتقل بعدها إلى الاتحاد في شتاء 2022، والذي يلعب له الآن.

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