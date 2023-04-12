مدرب الهلال السابق هدف النصر لتعويض رحيل رودي جارسيا

هل يقنع النصر مدرب الهلال السابق للعودة مرة أخرى إلى السعودية؟

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بدأت إدارة نادي النصر في التحرك الفعلي من أجل البحث عن مدرب جديد يقود الفريق الأصفر، بعد أن تم الاستقرار على إقالة الفرنسي رودي جارسيا من منصبه.

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إقالة جارسيا من تدريب النصر سببه دخوله في صدام مع لاعبي الفريق، بجانب تراجع نتائج ومستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، وخسارته لصدارة دوري روشن للمحترفين، وقبلها خسارة كأس السوبر السعودي.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أن مسؤولي النصر فتحوا خط التواصل مع مدربين عدة لاختيار أحدهم، أبرزهم البرتغالي جورج جيسوس، الذي كان مدربًا لنادي الهلال عام 2018.

ويتولى جيسوس حاليًا تدريب فنربخشه التركي، حيث سيتولى المسؤولية الكرواتي دينكو يليتشيتش مدرب فريق الشباب تحت 19 عامًا، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، بهدف قيادة الفريق لتحقيق البطولات والإنجازات، ولكن تراجع مستوى الفريق مؤخرًا.

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