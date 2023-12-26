أخبار النصر اليوم | الفراج يسخر من الكلاسيكو، وعلاقة الحب التي وصلت للمحاكم

النصر والاتحاد "علاقة حب وصلت للمحاكم" .. من تآمر منصور البلوي إلى أزمة حمد الله المشينة سنوات الحب بين النصر والاتحاد تنتهي بشكل مأساوي

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الاتحاد يستضيف النصر الليلة في جدة

النصر يُواجه الاتحاد مساء اليوم في مباراة مؤجلة من دوري روشن

تقليل مفاجئ من الاتحاد قبل كلاسيكو النصر الكبير

ما هو رأي روبرتو مارتينيز في دوري روشن السعودي؟

كلاسيكو ناري منتظر بين النصر والاتحاد في حضور كريستيانو رونالدو

ماذا فعل كريستيانو جونيور ووضعه في موقف محرج أمام جماهير النصر؟

أزمة الهريفي والنصر تتفجر من جديد.

نتائج اجتماع اتحاد الكرة السعودية بشأن لجنة توثيق البطولات.

الصفقة الكبرى قد تتم في يناير القادم

هدية عابرة للقارات بتوقيع الدون