اعتراف اتحادي .. "العميد سيقاوم للخسارة بثلاثة أهداف فقط أمام النصر"

تقليل مفاجئ من الاتحاد قبل كلاسيكو النصر الكبير

SHAHID

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، الكلاسيكو الكبير بين النصر والاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، في المبارة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوي روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "السادس".

وفي هذا السياق.. اعترف الإعلامي الرياضي الاتحادي عثمان أبو بكر، بصعوبة مهمة العميد أمام قلعة العالمي؛ خاصة مع الغيابات الكثيرة، تحديدًا في خط الدفاع.

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أبو بكر قال في تصريحات مع برنامج "الديوانية": "أعتقد أن الاتحاد، سيقاوم من أجل الخسارة بثلاثة أهداف فقط، أمام نادي النصر، في كلاسيكو الثلاثاء".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن النصر ليس أقل من النادي الأهلي المصري، الذي فاز منذ أيام قليلة على الاتحاد، بثلاثة أهداف لواحد، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، استضافت بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري؛ والتي شهدت تتويج مانشستر سيتي الإنجليزي، باللقب لأول مرة في تاريخه.

SHAHID