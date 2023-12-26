تمهيدًا لرحيلهم عن النصر؟ لويس كاسترو يُواصل استبعاد الثلاثي المحلي من المباريات

النصر يُواجه الاتحاد مساء اليوم في مباراة مؤجلة من دوري روشن

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يستعد النصر لمواجهة الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وقد واصل مدربه لويس كاسترو استبعاد الثلاثي المحلي الذي واظب على عدم الدفع به في الفترة الماضية.

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الثلاثي المستبعد يتكون من المدافع عبد الله مادو والجناح خالد الغنام والظهير الأيمن نواف بوشل، وقد أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن استبعادهم من مباراة الليلة، كما الوضع دائمًا، لأسباب فنية خاصة بالمدرب البرتغالي.

كاسترو فيما يبدو يُوصل رسالة للإدارة النصراوية بعدم حاجته للاعبين الثلاثة ويُمهد لرحيلهم عن النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد أبلغ مادو بالفعل بعدم الحاجة له.

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الرياضية كان قد أشارت مؤخرًا إلى أن المدافع السعودي طلب بالفعل من إدارة ناديه السماح له بالرحيل خلال يناير القادم، وقد تلقى عروضًا من التعاون والشباب والاتفاق.

النصر يهدف للفوز لليلة ليُعيد الفارق مع الهلال في صدارة جدول الترتيب إلى 7 نقاط.

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