"ليلة تسديد الفواتير" .. هلالي يتوقع رد النصر "دين الـ6" للاتحاد

الاتحاد يستضيف النصر الليلة في جدة

SHAHID

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة حيث يلتقي الاتحاد مع ضيفه النصر في القمة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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التوقعات تُرجح كفة النصر على مستضيفه نظرًا لفارق المستوى والنتائج مؤخرًا وكذلك إعصار الإصابات الذي يضرب الاتحاد، لكن الإعلامي الهلالي عبد الرحمن الجماز ذهب بعيدًا بتوقع خسارة العميد على ملعبه ووسط جمهوره بالستة!

الجماز نشر صورة لخسارة النصر أمام الاتحاد 6-0 في مباراة سابقة وكتب معلقًا عبر منصة إكس "ليلة تسديد الفواتير!!" في إشارة لفرصة الضيف للانتقام من تلك الخسارة في مباراة الليلة وهزم العميد بنفس النتيجة.

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المغردون النصراويون أكدوا خلال ردودهم على تغريدة الجماز أن النصر سدد فاتورة تلك الخسارة بالفعل من خلال تحقيق عديد الانتصارات مؤخرًا على غريمه الجداوي، منها بالخمسة وأخرى بالثلاثة.

يُشار إلى أن مباراة فوز الاتحاد على النصر 6-0 كانت في المربع الذهبي من موسم 2004-2005، وقد خسر بعدها العميد أمام الهلال بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز الزعيم في المباراة النهائية على الشباب وتُوج باللقب.

SHAHID