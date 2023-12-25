فيديو | يظنه يوفنتوس؟ .. نجل كريستيانو رونالدو يثير الجدل بسبب الشباب!

ماذا فعل كريستيانو جونيور ووضعه في موقف محرج أمام جماهير النصر؟

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أثار جونيور؛ نجل كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعض من الجدل عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بسبب موقفه تجاه نادي الشباب.

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جونيور أحد لاعبي براعم النصر تحت 13 عامًا، وشارك في 22 من ديسمبر الجاري، معه أمام الشباب في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخيرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز لتلك الفئة.

أما عن المثير للجدل فهو ظهور نجل صاروخ ماديرا في فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي قميص نادي الشباب، وتحديدًا مدافعه المغربي رومان سايس، إذ ظهر مستعرضًا إياه.

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الجمهور منه من تعامل مع الموقف بجدية وطالب إدارة النصر بالتدخل لردعه عن إقحام نفسه في مثل هذه المواقف، ومنهم من تعامل بسخرية مع الموقف.

وهناك فئة تهكمت عليه زاعمة أنه يظنه قميص يوفنتوس الإيطالي؛ الفريق الأسبق للدون، في ظل التشابه الكبير بينهما، إذ أن كلاهما بتصميم مكون من خطوط طولية سوداء وبيضاء.

يذكر أن جونيور هو هداف دوري البراعم برصيد ثلاثة أهداف، ويقود النصر لتصدر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من ثماني جولات، متفوقًا بنقطة وحيدة على الشباب؛ صاحب الوصافة.

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