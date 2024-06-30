أخبار النصر اليوم | "الإنكار" يفجر أزمة العقيدي من جديد وبشكتاش يحسم جدل تاليسكا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق الـ30 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ30 من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

بعد إلغاء اسم تشيزني .. حقيقة تراجع النصر عن ضم حارس مرمى عالمي!

يواصل نادي النصر، مساعيه حول ملف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي المُقبل، بعد ارتباط اسمه بأكثر حارس مرمى عالمي. (طالع التفاصيل)

فيديو | من شابه أباه فما ظلم .. نجل كريستيانو الصغير يتألق ويقلد احتفال رونالدو الشهير!

يبدو أنها عائلة كروية بامتياز، بين كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، ونجله كريستيانو جونيور، الذي يسلك درب أبيه، ويلعب في فريق النصر للبراعم تحت 13 عامًا، والآن الصغير ماتيو رونالدو. (طالع التفاصيل)

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بعد هجوم الذهبي ودفاع النصر .. الشيخ يوجه تهمة "إنكار الحقيقة" في أزمة نواف العقيدي!

لا يزال إيقاف نواف العقيدي، حارس مرمى فريق الكرة بنادي النصر، قضية مقيدة ضد مجهول؛ حول السر وراء استبعاده من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم وقوع دائرة الإيقاف من قِبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، في النطاق المحلي والمشاركات مع المنتخب الوطني. (طالع التفاصيل)

"ليس صفريًا كما يدعون" .. الدويش يدافع عن موسم النصر ويصدم الهلال بشأن الدوري الذهبي!

أطلق الناقد الرياضي محمد الدويش، تصريحًا دفاعيًا عن موسم النصر، رغم الخروج خالي الوفاض من كافة المسابقات خلال الموسم الرياضي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"أطفالي يسألوني هل سيأتي تاليسكا ودي ماريا" .. إجابة مسؤول بيشكتاش تُنهي الجدل بشأن نجم النصر!

كشف نائب رئيس نادي بيشكتاش، ميتي فاردار، عن موقف النادي إزاء التعاقد مع الثنائي آندرسون تاليسكا وأنخل دي ماريا، خلال موسم الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

الكشف عن برنامج معسكر الإعداد

أعلن نادي النصر عن برنامج الفريق خلال معسكر الإعداد للموسم المقبل، الذي تستضيفه مدينتي فارو البرتغالية وماربيا الإسبانية.

وتقرر أن تسافر بعثة العالمي إلى البرتغال في السابع من يوليو المقبل، على أن يخوض بها ست مباريات ودية.

أما إسبانيا فيطير لها لاعبو العالمي في المرحلة الأخيرة من الإعداد، ويخوض بها وديتين، على أن ينتهي المعسكر في الثامن من أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء الفرق التي ستكون الطرف الآخر للوديات خلال الأيام القليلة المقبلة.