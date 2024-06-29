بعد إلغاء اسم تشيزني .. حقيقة تراجع النصر عن ضم حارس مرمى عالمي!

النصر يحضر مفاجأة كبرى في الصيف..

يواصل نادي النصر، مساعيه حول ملف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي المُقبل، بعد ارتباط اسمه بأكثر حارس مرمى عالمي.

وأصبح النصر بدون حارس أجنبي، بعد عودة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، إلى مرمى فريقه الأسبق أتلتيكو ناسيونال، بعد 16 عامًا من الاحتراف بين أندية نيس الفرنسي وآرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي، قبل قضاء موسمين مع عملاق الرياض.

وذكر الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن حارس النصر القادم، أجنبي (متمكن)، مضيفًا "لا صحة للأخبار المتداولة أن النصر لن يحضر حارس أجنبي، بنسبة كبيرة ستكون أول صفقة يتم الإعلان عنها هي صفقة الحارس".

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وقررت إدارة النصر، إلغاء الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، المحترف في يوفنتوس الإيطالي، من قائمة خياراته، بناءً على توصية المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، وعدم إجماع اللجنة الرياضية على صفقة البولندي.

وينتظر النصر عودة الحارس الشاب نواف العقيدي، للمباريات، بعد انتهاء فترة عقوبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي قضت بإيقافه لمدة 5 شهور، بدءًا من فبراير الماضي، بداعي الإساءة لإداريي المنتخب الوطني، خلال الأزمة المعروفة إعلاميًا بتمرد لاعبي الأخضر خلال معسكر بطولة كأس آسيا 2023.

وتشير الأنباء إلى دخول النصر في مفاوضات مع أكثر من حارس أجنبي، مثل البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، أو الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا.