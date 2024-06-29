"أطفالي يسألوني هل سيأتي تاليسكا ودي ماريا" .. إجابة مسؤول بيشكتاش تُنهي الجدل بشأن نجم النصر!

ماذا قال نائب رئيس بيشكتاش عن عودة تاليسكا؟

كشف نائب رئيس نادي بيشكتاش، ميتي فاردار، عن موقف النادي إزاء التعاقد مع الثنائي آندرسون تاليسكا وأنخل دي ماريا، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم تاليسكا، جناح النصر الذي سجل 25 هدفًا في 25 مباراة، كثيرًا بالرحيل المُرتقب عن قلعة الأصفر في فترة الانتقالات الصيفية، وسط رغبة من الأندية التركية بالتعاقد مع اللاعب، مثل جلطة سراي وفنربخشة وبيشكتاش، قبل أن يُلمح البرازيلي بأنه سيواصل رحلته مع رفاق كريستيانو رونالدو.

ولعب تاليسكا في صفوف بيشكتاش، خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، وشارك اللاعب في 80 مباراة سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

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وقال فاردار، عبر تصريحات نقلها موقع Ortacizgi، "أطفالي يسألوني: هل سيأتي تاليسكا ودي ماريا؟ فأتحدث معهم عن سميح (كيليتشوي)، هذا هو الجانب الأهم".

وتحدث فاردار عن تعاقد بيشكتاش مع المدرب الهولندي فان برونكهورست، موضحًا أنه تم التواصل مع نجم منتخب هولندا السابق، لمدة 6 شهور، وكان النادي يريده بشدة في يناير الماضي، ولكن الأمر حدث في نهاية الموسم، وقال إنه يعتقد أن يساهم فان برونكهورست كثيرًا مع بيشكتاش، وسيكون لديه جهاز فني جديد.

وأشاد نائب رئيس النادي التركي، بصفقة البرتغالي رافا سيلفا، المُنتقل حديثًا من نادي بنفيكا، واصفًا إياه بأنه شخصية ونجم مهم جدًا، كما أضاف أن النادي تمكن من ضم 5 لاعبين، بين سفينسون ومصراتي وموسى، والآن رافا سيلفا وجابرييل باوليستا.