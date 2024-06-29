بعد هجوم الذهبي ودفاع النصر .. الشيخ يوجه تهمة "إنكار الحقيقة" في أزمة نواف العقيدي!

إيقاف نواف العقيدي آسيويًا لا يزال محل جدل..

لا يزال إيقاف نواف العقيدي، حارس مرمى فريق الكرة بنادي النصر، قضية مقيدة ضد مجهول؛ حول السر وراء استبعاده من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم وقوع دائرة الإيقاف من قِبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، في النطاق المحلي والمشاركات مع المنتخب الوطني.

وأصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، في فبراير الماضي، قرارًا بإيقاف نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، لمدة 5 شهور، مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، بداعي الإساءة للإداريين بالمنتخب السعودي، عبر رسالة (واتس آب) للمجموعة التنسيقية بلاعبي الأخضر، على خلفية القضية المشهورة إعلاميًا، بتمرد لاعبي المنتخب، أثناء فترة مشاركة السعودية في بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، خلال شهر يناير الماضي.

ونشر الناقد الرياضي محمد الشيخ، رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "البعض في إيقاف نواف العقيدي، يعاني من أزمة إنكار للحقيقة.. اللاعب تم إيقافه من اتحاد الكرة محليًا ولم يستأنف ناديه. اتحاد الكرة قال: إيقافه خارجيًا معني فيه الاتحاد الآسيوي، ولم يستأنف ناديه. الموضوع يبدأ وينتهي عند نادي النصر، لماذا لم يستأنف؟ اسألوهم.. هل يجيبون؟"

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وكان العضو الذهبي بنادي النصر، فايز المعجل، قد أطلق تصريحًا بشأن إيقاف العقيدي، قائلًا إن حارس الأصفر لم يتعرض للظلم ويستحق الإيقاف، وإيقافه كان رحمة له، فيما رد المركز الإعلامي بالنصر، مقطع فيديو، يتضمن إشادة بتصديات العقيدي لأبرز فرص المنافسين خلال الساعات الماضية.

وغاب العقيدي عن مباريات الأدوار الإقصائية للنصر، في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق فوزًا على الفيحاء بنتيجة إجمالية (3-0)، في دور الـ16، قبل أن يودع البطولة، بعد الخسارة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، إثر التعادل الإجمالي (4-4).