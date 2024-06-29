فيديو | من شابه أباه فما ظلم .. نجل كريستيانو الصغير يتألق ويقلد احتفال رونالدو الشهير!

ليس كريستيانو جونيور..

يبدو أنها عائلة كروية بامتياز، بين كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، ونجله كريستيانو جونيور، الذي يسلك درب أبيه، ويلعب في فريق النصر للبراعم تحت 13 عامًا، والآن الصغير ماتيو رونالدو.

النجل الأصغر لرونالدو أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للاعب الصغير وهو يحتفل على طريقة والده، بصيحة SIU، بعد تسجيل هدف رائع.

وداخل قاعة كرة السلة، قام رونالدو الصغير بافتكاك رائع للكرة، ثم تسديدها بين مثلثي المرمى، لينطلق محتفلًا على طريقة والده، وسط احتفال من قرنائه.

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ويتواجد كريستيانو رونالدو، برفقة بعثة منتخب البرتغال، في ألمانيا، حيث يواصل رحلته في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بمواجهة سلوفينيا، يوم الإثنين المُقبل، في دور الـ16 من البطولة.

وقدم رونالدو أرقامًا تهديفية مميزة، على المستوى الشخصي، خلال موسم 2023-2024، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي، كهداف لدوري روشن السعودي، برصيد 35 هدفًا، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي.