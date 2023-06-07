أخبار النصر اليوم | الانتقام من حمد الله، وكريستيانو رونالدو يفتح باب الرحيل بسبب ليونيل ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

قنبلة الميركاتو | ميسي يهدد استقرار النصر .. كريستيانو رونالدو يفتح باب الرحيل لمزاملة ليونيل

صدق أو لا تصدق، ربما يكون نادي النصر، الأكثر حرصًا في الوقت الحالي، على انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الهلال، في الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

أوسبينا لا يكفيه .. النصر ينقض بـ"عرض مفاجئ" على مفاوضات الأهلي وهوجو لوريس

"الصداقة شيء وخطف الصفقات العالمية شيء آخر"، شعار رفعه نادي النصر في وجه الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

النصر أم الأهلي؟ .. جوزيه مورينيو يرد على العرض السعودي الضخم

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، على العرض السعودي الضخم، الذي تلقاه في الساعات القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

الشباب يقول كلمته الأخيرة .. هل ينتقل ثنائي المنتخب السعودي إلى الهلال والنصر؟

حسم نادي الشباب، قراره النهائي من انتقال حسان تمبكتي ومتعب الحربي، ثنائي الفريق الأول ومنتخب السعودية، إلى الهلال والنصر على التوالي، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

سفيان أمرابط والنصر؟ .. المغربي يصرح علنًا عن الوجهة "المناسبة" له

يمني جمهور النصر السعودي نفسه بإمكانية ضم المغربي سفيان أمرابط؛ لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، لصفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليعيد الفترة الرائعة لشقيقه الأكبر نور الدين أمرابط مع العالمي، والذي قاد خلالها الفريق للتتويج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2017-2018م (طالع التفاصيل).

على طريقتهم الخاصة .. النصراويون ينتقمون من عبد الرزاق حمد الله بعد تعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما

سقط المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، ضحية لسخرية النصراويين منه بعد تعاقد ناديه مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (طالع التفاصيل).

إيميليانو دياز ساخرًا من وضع كريستيانو رونالدو في السعودية: لا يمكن مقارنته بليونيل ميسي

تحدث الأرجنتيني إيميليانو دياز؛ المدرب المساعد السابق للهلال السعودي، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، ساخرًا من تأثيره مع العالمي، مؤكدًا أنه لم يحدث أي فارق (طالع التفاصيل).