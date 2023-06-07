قنبلة الميركاتو | ميسي يهدد استقرار النصر .. كريستيانو رونالدو يفتح باب الرحيل لمزاملة ليونيل

كريستيانو رونالدو يستعد للرحيل عن نادي النصر إذا رفض ليونيل ميسي عرض الهلال التاريخي!

صدق أو لا تصدق، ربما يكون نادي النصر، الأكثر حرصًا في الوقت الحالي، على انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الهلال، في الصيف الحالي.

نادي الهلال قدّم عرضًا رسميًا إلى ميسي؛ لضمه في صيف العام الحالي، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و600 مليون يورو، إلا أن الأنباء الأخيرة، تؤكد على اقتراب الأسطورة الأرجنتينية، من الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي، عن أن انتقال ليو إلى إنتر ميامي؛ قد يعني رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأعلن خوان مارتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اهتمام نادٍ أمريكي - لم يذكر اسمه -، بالتعاقد مع رونالدو.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الأسطورة البرتغالية، منفتح على قبول هذا العرض الأمريكي؛ خاصة إذا انتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي؛ حيث يتطلع إلى تجديد المنافسة بينهما مجددًا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، انضم إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ مسجلًا 14 هدفًا في 19 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.