سفيان أمرابط والنصر؟ .. المغربي يصرح علنًا عن الوجهة "المناسبة" له

لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط ارتبط بالنصر في السعودية وبمانشستر يونايتد وآرسنال في إنجلترا، فماذا قال عن مستقبله؟

يمني جمهور النصر السعودي نفسه بإمكانية ضم المغربي سفيان أمرابط؛ لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، لصفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليعيد الفترة الرائعة لشقيقه الأكبر نور الدين أمرابط مع العالمي، والذي قاد خلالها الفريق للتتويج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2017-2018م.

التقارير السعودية تتحدث عن عزم النادي السعودي تقديم عرض رسمي بالفعل للاعب، الذي يرتبط بعقد مع فيورنتينا ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024م.

لكن أمرابط يرغب في وجهة مختلفة تمامًا، إذ صرح البرازيلي للصحفيين قبل النهائي المرتقب لفريقه أمام وست هام يونايتد الإنجليزي، في دوري المؤتمر الأوروبي، قائلًا: "بالطبع! الدوري الإنجليزي دورٍ رائع، بل واحد من أقوى دوريات العالم، وسيكون من الجيد أن ألعب به يومًا ما".

وأضاف: "لكن هذا لا يعني أنني أريد الانتقال لإنجلترا فقط، لأن إسبانيا رائعة، دوريها مميز، لقد تغيرت كرة القدم كثيرًا، وأصبحت تعتمد على الجوانب البدنية أكثر، عليك أن تكون لائقًا بشكل أكبر، لتناسب الإيقاع والحدة المتزايدين، بالطبع الدوري الإنجليزي الشراسة به عالية جدًا، لذلك أعتقد أنه قد يناسبني".

أسد الأطلسي بالفعل يمتلك عدة عروض من أندية إنجليزية كمانشستر يونايتد وآرسنال، وتتحدث التقارير عن تفضيله للجانرز، لكن لم يطرأ بعد أي شيء رسمي في مستقبله.