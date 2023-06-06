على طريقتهم الخاصة .. النصراويون ينتقمون من عبد الرزاق حمد الله بعد تعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما

سقط المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، ضحية لسخرية النصراويين منه بعد تعاقد ناديه مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
العميد أعلن مساء أمس الثلاثاء، ضم الفرنسي في صفقة انتقال حر، ولمدة ثلاثة مواسم، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، وسيحمل القميص رقم 9، الخاص بالساطي.
وبعد هذه الصفقة، جاء وسم "شاتو ليه" ضمن المواضيع الرائجة في المملكة السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ حمل سخرية جمهور النصر من حمد الله.
"شاتو ليه" يأتي ردًا على هتاف الاتحاديين "سابو ليه"، الذي أطلقوه نكاية في النصر، لاستغنائه عن المغربي، بينما ذهب ليحقق النجاحات مع العميد، إذ أتت لحظة انتقام جمهور العالمي.
يذكر أن النصر كان قد فسخ عقد حمد الله في أكتوبر 2021م، لأسباب انضباطية، لينضم في شتاء 2022م لصفوف الاتحاد، ويحقق معه الموسم الجاري بطولتي كأس السوبر السعودي ودوري روشن.
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