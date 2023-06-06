إيميليانو دياز ساخرًا من وضع كريستيانو رونالدو في السعودية: لا يمكن مقارنته بليونيل ميسي

مدرب الهلال السابق يعدد معاناة رونالدو في الدوري السعودي

تحدث الأرجنتيني إيميليانو دياز؛ المدرب المساعد السابق للهلال السعودي، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، ساخرًا من تأثيره مع العالمي، مؤكدًا أنه لم يحدث أي فارق.

الدون شارك مع العالمي في 19 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، جميعها في دوري روشن، وصنع اثنين آخرين.

وقال دياز، خلال تصريحاته عبر " TyC Sports": "لقد مر بوقت عصيب، واجهناه وقضينا وقتًا ممتعًا أمامه (يضحك)، لقد واجه صعوبات كبيرة في الدوري السعودي، لم يحدث الفارق في مواجهات الأندية الكبيرة، فقط سجل ثلاثة أو أربعة أهداف في شباك الأندية الصغيرة، لقد خسر كأس الملك، كأس السوبر ودوري روشن، ولم يتمكن فريقه من التأهل لدوري الأبطال بشكل مباشر".

وأضاف: "رونالدو لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بميسي، ليس كلاعب كرة فقط، لا توجد أي مقارنة بينهما، لقد واجهناه قبل ثلاثة أشهر، بينما تابعنا ميسي في كأس العالم، نحن نتحدث عن سنين ضوئية بينهما، لا توجد أي مقارنة بالأساس، لكن الأرقام تدعمه، فهو شرس داخل الملعب، إنما إذا تحدثنا عن إمكانيات ليو، فلا مقارنة بينهما".

يذكر أن صاروخ ماديرا واجه الاتحاد والهلال مرتين في دوري روشن, خسر كلتاهما ولم يسجل أي أهداف أو يصنع، وواجه العميد أيضًا في كأس السوبر السعودي، حيث دور نصف النهائي، وودع على يده البطولة، بحصيلة تهديفية صفرية أيضًا.