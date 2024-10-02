أخبار النصر اليوم | رفض السفر إلى إيران، وفحوصات طبية للثلاثي المصاب وعملية جراحية للرابع

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 أكتوبر 2024.

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فحوصات طبية لثلاثي النصر المصاب

طلب ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة الثلاثي، عبد الله الخيبري وسالم النجدي ومحمد آل فتيل، بعد تعرضهم للإصابة خلال المباراة الأخيرة أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا النخبة.

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النجدي كان قد غادر الملعب بعد 33 دقيقة لتعرضه لإصابة في المفصل، فيما غادر آل فتيل قبل النهاية بـ13 دقيقة نظرًا لإصابة عضلية، ونفس الإصابة داهمت الخيبري في آخر دقائق اللقاء لكنه أكمل اللعب.

بيولي طلب من الجهاز الطبي فحص اللاعبين الثلاثة اليوم الأربعاء وتسليمه تقريرًا شاملًا حول مدى خطورة إصابتهم ومدة العلاج المتوقعة لكل منهم.

النصر يرفض السفر إلى إيران

أفاد الصحفي عبد العزيز العصيمي أن نادي النصر رفض السفر إلى إيران لخوض مواجهتي دوري أبطال آسيا النخبة بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط ووجود تهديدات قد تُهدد سلامة لاعبيه.

وأوضح العصيمي أن النصر تقدم بطلب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنقل مواجهتي الاستقلال وبرسبوليس إلى أرض محايدة.

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