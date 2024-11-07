أخبار الأهلي اليوم | نجم الراقي يتخذ خطوة للاحتراف .. وتحديد موقف ديميرال وميندي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

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قبل مواجهة الأهلي .. العين يُقرر إقالة هيرنان كريسبو بسبب خماسية النصر

أعلن نادي العين الإماراتي بشكل رسمي، عن إقالة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو من منصب المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة الثقيلة على يد النصر. "اقرأ التفاصيل"

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"من المستحيل أن أتحدث في هذا الأمر" .. مستشار فينيسيوس يحسم الجدل بشأن انتقال نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي

حسم إدواردو بيكسوتو، المستشار الإعلامي للاعب فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، الجدل بشأن مفاوضات النجم البرازيلي مع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين وتحديدًا الهلال والأهلي. "اقرأ التفاصيل"

"يتقاضون مبالغ أكبر من أوروبا ويلعبون في الحواري" .. نجوم الكرة يهاجمون رياض محرز وفرانك كيسييه وتبرئة الأهلي من الأزمة

أثار ثنائي الأهلي، فرانك كيسييه ورياض محرز، امتعاضًا واسعًا من قِبل جماهير الراقي، بعد ظهورهما في إحدى مباريات "الحواري" رفقة مجموعة من الأشخاص، وذلك عقب يوم واحد من مشاركتهما في مباراة الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"والله لن تفوزوا!" .. لاعب سابق في الأهلي يكشف عن كارثة تحكيمية وتشكيك في فوز الاتحاد

كشف الناقد الرياضي ماجد الفهمي، عن واقعة وصفها بـ"الكارثة التحكيمية"، والتي شهدتها إحدى مباريات الأهلي في السابق، مضيفًا أن هناك فارقًا بين الأخطاء والكوارث التحكيمية. "اقرأ التفاصيل"

خاص | "بطل آسيا الذي تعثر أمام الأهلي" .. مدرب الهلال الأسبق يقترب من العين الإماراتي بعد إقالة كريسبو!

تترقب جماهير نادي العين الإماراتي، الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار الإدارة بإقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، من تدريب الفريق لسوء النتائج خلال الآونة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

على طريقة سعود عبد الحميد ومروان الصحفي .. لاعب الأهلي يفاجئ جماهيره بخطوة رسمية من أجل الاحتراف!

يبدو أننا قد نشهد في الفترة المُقبلة، لاعبًا سعوديًا جديدًا على طريق الاحتراف الخارجي إلى أوروبا، بعد تجربة سعود عبد الحميد في روما الإيطالي، ومروان الصحفي، محترف بيرشكوت البلجيكي. "اقرأ التفاصيل"

بعد رفض ماتياس يايسله توضيح موقفهما .. تحرك جديد داخل الأهلي بشأن ميندي وديميرال!

رفض المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، الكشف عن آخر تطورات إصابة السنغالي إدوارد ميندي حارس الفريق والتركي ميريح ديميرال مدافع الراقي. "اقرأ التفاصيل"