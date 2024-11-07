على طريقة سعود عبد الحميد ومروان الصحفي .. لاعب الأهلي يفاجئ جماهيره بخطوة رسمية من أجل الاحتراف!

هل نشاهد رحيله إلى أوروبا قريبًا؟

يبدو أننا قد نشهد في الفترة المُقبلة، لاعبًا سعوديًا جديدًا على طريق الاحتراف الخارجي إلى أوروبا، بعد تجربة سعود عبد الحميد في روما الإيطالي، ومروان الصحفي، محترف بيرشكوت البلجيكي.

وأعلنت شركة Triple Keys Sports، المملوكة لوكيل اللاعبين أحمد المعلم، عن التعاقد رسميًا مع حارس مرمى الأهلي، عبد الرحمن الصانبي، والذي أصبح أحدث المنضمين على الشركة، ليصبح على أول طريق التسويق نحو الاحتراف الخارجي.

وقرر الجهاز الفني للأهلي، الاستعانة بالحارس عبد الرحمن الصانبي، بعد إصابة السنغالي إدوارد ميندي، حيث شارك الصانبي في 5 مباريات في دوري روشن السعودي، و3 في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين، كما كان أحد نجوم الأهلي في قمة الهلال، بالجولة السادسة، كما استعان به المدرب الألماني ماتياس يايسله في ديربي الاتحاد.

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ومع تألق الصانبي في المرحلة الأخيرة، قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، استدعاءه لقائمة الأخضر، برفقة أحمد الكسار ومحمد اليامي وحامد يوسف، في إطار الاستعداد لملاقاة أستراليا وإندونيسيا في 14 و19 نوفمبر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول دوري روشن، برصيد 11 نقطة، فيما يحافظ الراقي على العلامة الكاملة بعد مرور أولى 4 جولات، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحتل وصافة مجموعة الغرب، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.