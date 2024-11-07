خاص | "بطل آسيا الذي تعثر أمام الأهلي" .. مدرب الهلال الأسبق يقترب من العين الإماراتي بعد إقالة كريسبو!

العين أقال كريسبو بعد السقوط بخماسيتين أمام الهلال والنصر..

تترقب جماهير نادي العين الإماراتي، الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار الإدارة بإقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، من تدريب الفريق لسوء النتائج خلال الآونة الأخيرة.

كريسبو الذي قاد العين للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، في النسخة السابقة، استهل الموسم مع الزعيم بأسوأ طريقة ممكنة، حيث يحتل المركز الثاني عشر والأخير في مجموعة الغرب بدوري النخبة الآسيوية، بعد 4 جولات، شهدت خسارته أمام الهلال بنتيجة (4-5)، ثم النصر (1-5)، فضلًا عن خروجه من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال"، بالسقوط أمام الأهلي المصري (0-3)، كما يحتل "الزعيم" المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 8 نقاط من خمس مباريات.

وعلم موقع "جول"، من مصادر مقربة من ليوناردو جارديم، بأن المدرب البرتغالي يقترب من قيادة العين الإماراتي، خلفًا لهيرنان كريسبو، حيث بدأت إدارة العين في اتخاذ أولى خطواتها من أجل التوصل لاتفاق مع جارديم، على تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، بعد رحيله عن الريان القطري، في يونيو الماضي.

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ويمتلك ليوناردو جارديم (50 عامًا) خبرة التدريب في الملاعب السعودية، حيث درّب الهلال في الفترة بين يونيو 2021 وحتى فبراير 2022، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال آسيا، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري بهدفين نظيفين في النهائي.

وفي حال تعيين جارديم مدربًا للعين، فإنه سيكون على موعد مع ملاقاة الأهلي، في 25 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن المدرب البرتغالي سبق وأن واجه الأهلي، في لقاء شهد تعادلًا مع الهلال بنتيجة (1-1)، بالجولة العاشرة من الدوري، في موسم 2021-2022.