"من المستحيل أن أتحدث في هذا الأمر" .. مستشار فينيسيوس يحسم الجدل بشأن انتقال نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي

ريال مدريد يرفض التطرق لـ"الشائعات"

حسم إدواردو بيكسوتو، المستشار الإعلامي للاعب فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، الجدل بشأن مفاوضات النجم البرازيلي مع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين وتحديدًا الهلال والأهلي.

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وربطت تقارير صحفية، اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي احتل المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية 2024، بالانتقال إلى أحد عمالقة الدوري السعودي في صفقة قياسية، برفقة نجوم عالميين بحجم نيمار دا سيلفا نجم الهلال وكريستيانو رونالدو نجم النصر وكريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة.

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وقال بيكسوتو في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن المفاوضات بين فينيسيوس وأندية الدوري السعودي متوقفة حاليًا، مضيفًا: "لم تحدث أي تحركات أو اتصالات من جانب أي نادٍ سعودي منذ أغسطس الماضي".

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ورفض بيكسوتو الحديث عن وجهة فينيسيوس الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد إلى صيف 2027، مع شرط جزائي تصل قيمته إلى مليار يورو، حيث قال: "من المستحيل أن أتحدث عن ذلك الأمر، خصوصًا أنه لا توجد حتى الآن أي عروض رسمية".

في نفس السياق، رفض خوان كاميلو المتحدث الرسمي لريال مدريد التعليق على هذه الأنباء قائلًا: "نحن لا نتحدث عن هذه الشائعات، كل شيء لدينا يتم من خلال القنوات الرسمية".

يذكر أن فينيسيوس جونيور (24 عامًا)، كان قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 وخاض معه 280 مباراة، سجل خلالها 92 هدفًا، وقدم 82 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 200 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.