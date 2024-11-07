بعد رفض ماتياس يايسله توضيح موقفهما .. تحرك جديد داخل الأهلي بشأن ميندي وديميرال!

هل يلحق الثنائي بمواجهة الرائد المقبلة؟

رفض المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، الكشف عن آخر تطورات إصابة السنغالي إدوارد ميندي حارس الفريق والتركي ميريح ديميرال مدافع الراقي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويستعد الأهلي لمواجهة الرائد مساء غدٍ الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن ميندي وديميرال سيخضعان لاختبارات طبية جديدة، من أجل الوقوف بشكل نهائي على إصابتيهما، قبل الدخول للتدريبات الجماعية.

GOAL

وأضافت الصحيفة أنه في حالة تجاوز ميندي وديميرال الاختبارات، سيدخلان في التدريبات الجماعية، على أن تكون مشاركتهما ضد الرائد في يد المدرب الألماني ماتياس يايسله.

ويُعاني ميندي من إصابة بالعضلة الضامة تعرض لها ضد الأخدود بدوري روشن، بينما تعرض ديميرال للإصابة ضد الريان القطري يوم 21 أكتوبر الماضي، بدوري أبطال آسيا للنخبة.