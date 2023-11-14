أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة من برشلونة وسبب عودة عمر السومة ورياض محرز ينتقد نجم الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ14 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ14 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فراس البريكان .. حافظوا على أمل الأخضر واحموه من مصير صالح الشهري

لاشك أن فراس البريكان هو أفضل مهاجم سعودي حاليًا، ولكن هل الموهبة والقدرات الفنية والبدنية تكفي للاستمرار والتطور؟ لا بالطبع، بل هي بحاجة لحماية، وحماية لاعب الكرة بتواجده على أرض الملعب ومنحه الثقة الكاملة. (طالع التفاصيل)

"يايسله ليس مدربًا بل محلل أداء" .. ورد قوي ومفاجئ من حامد البلوي بشأن مدرب الأهلي

النقاش والجدل لا يتوقف أبدًا حول مدرب الأهلي ماتياس يايسله، حيث يُحمله البعض مسؤولية نتائج الفريق المتذبذبة وابتعاده عن المنافسة في دوري روشن وخروجه من كأس الملك، فيما يُدافع عنه البعض الآخر ويراه قدم إضافة كبرى. (طالع التفاصيل)

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أزمة عبدالرحمن العبود ونونو سانتو تتكرر .. لاعب الأهلي يهدد بالرحيل بعد تجاهل ماتياس يايسله له!

بعد أن أسدل الستار في الوسط الرياضي السعودي على أزمة اللاعب عبد الرحمن العبود في الاتحاد برحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، تظهر على السطح أزمة جديدة، لكن في الجار "الأهلي". (طالع التفاصيل)

برشلونة يفاجئ الأهلي .. قرار غير متوقع في مستقبل روبرت ليفاندوفسكي

اتخذ نادي برشلونة الإسباني، قرارًا مفاجئًا في مستقبل نجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

زيارة مفاجئة إلى الأهلي .. سبب وجود عمر السومة في السعودية

بعد أشهر من الرحيل السوري عمر السومة عن الأهلي السعودي متجهًا للعربي القطري، ظهر العقيد ليلة أمس الإثنين، في ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل حيث معقل الراقي. (طالع التفاصيل)

رياض محرز يكشف حقيقة ندمه بعد الانتقال إلى الأهلي .. ويؤكد: نجم الهلال لا يستحق جائزة الأفضل

كشف الساحر الجزائري رياض محرز، عن حقيقة "ندمه"؛ بعد الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد صاحب الصفر الوحيد .. النصر ونادٍ مفاجئ يتصدران قائمة الأجانب الدوليين في دوري روشن

أصبح دوري روشن السعودي أحد البطولات التي تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب الدوليين، إذ بلغ عدد من استدعي لتمثيل منتخب بلاده في توقف نوفمبر 46 لاعبًا. (طالع التفاصيل)

الدوري السعودي يُحاصر الإنجليزي .. عرض ضخم لنجم وسط وست هام

يبدو أن الدوري السعودي سيُحاصر نظيره الإنجليزي بالعروض المهمة لأبرز نجومه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مثلما حدث في الميركاتو الصيفي الأخير. (طالع التفاصيل)

ميركاتو السعودية | مصير سون ومحمد صلاح .. و100 مليون لقائد مانشستر يونايتد ومستقبل هدف الاتحاد

رصدت المملكة العربية السعودية، 4 نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"؛ للتعاقد معهم بشكل رسمي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

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