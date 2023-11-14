"يايسله ليس مدربًا بل محلل أداء" .. ورد قوي ومفاجئ من حامد البلوي بشأن مدرب الأهلي

الجدل لا يتوقف حول مدرب الأهلي

SHAHID

النقاش والجدل لا يتوقف أبدًا حول مدرب الأهلي ماتياس يايسله، حيث يُحمله البعض مسؤولية نتائج الفريق المتذبذبة وابتعاده عن المنافسة في دوري روشن وخروجه من كأس الملك، فيما يُدافع عنه البعض الآخر ويراه قدم إضافة كبرى.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الناقد الرياضي رامي تونسي ضمن المجموعة الأولى، حيث أكد خلال تصريحاته في برنامج "أكشن مع وليد" أن يايسله ليس مدربًا بل محلل أداء يُجيد قراءة الخصوم قبل المباريات لكنه لا يستطيع إدارتها، واستدل على ذلك بتعرض الأهلي لخسارة النقاط بعد تقدمه بهدف أو هدفين وكذلك عدم قدرته العودة بعد تأخره في النتيجة.

الرد القوي والمفاجئ على حديث تونسي جاء من المدير التنفيذي السابق للاتحاد، حامد البلوي، الذي دافع عن المدرب الألماني وأكد أنه صنع هوية هجومية ممتازة للفريق، وحدد أسبابًا أخرى لتراجع النتائج أحيانًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

قال البلوي عن تلك الأسباب "الأهلي يتراجع دومًا في الشوط الثاني، يفقد تركيزه، وقد يكون ذلك لأسباب بدنية، خاصة أننا نلاحظ عدم إكمال جل اللاعبين الأجانب للمباريات بالكامل وخروجهم إما للإصابة أو الإجهاد، علينا ألا نتجاهل كذلك أن المدرب وصل قبل انطلاق الدوري بـ10 أيام تقريبًا، وحتى المدافع الأجنبي وصل متأخرًا، وجميع اللاعبين السعوديين تقريبًا انضموا في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات".

أتم "يايسله صنع هوية هجومية ممتازة للأهلي، الفريق يصنع فرصًا كثيرة لكنه يُعاني من مشكلة إهدارها، فراس البريكان سنحت له عدة فرص أمام ضمك كان بإحراز واحدة سيحسم اللقاء تمامًا".

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الهلال في الصدارة، وذلك بعد تعادله الأخير مع ضمك 2-2

SHAHID