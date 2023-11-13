أزمة عبدالرحمن العبود ونونو سانتو تتكرر .. لاعب الأهلي يهدد بالرحيل بعد تجاهل ماتياس يايسله له!

هل يحتوي الأهلي الأزمة أم ستتفاقم كما حدث في الاتحاد؟

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بعد أن أسدل الستار في الوسط الرياضي السعودي على أزمة اللاعب عبد الرحمن العبود في الاتحاد برحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، تظهر على السطح أزمة جديدة، لكن في الجار "الأهلي".

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العبود تم تهميشه من قبل سانتو منذ أواخر الموسم الماضي، ورغم محاولات اللاعب في الرحيل في الصيف الماضي إلا أنه لم يفلح، وقرر البرتغالي تحويله لتدريبات انفرادية منذ بداية الموسم الجاري، حتى عاد حديثًا للمران الجماعي بعد أن أقالت الإدارة المدرب مؤخرًا.

أما عن الأزمة الجديدة فبطلها هيثم عسيري؛ لاعب الأهلي، فوفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق، قرر إبعاده عن المشاركة في الموسم الجاري، بعدم قناعته الفنية به.

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أوضحت مصادر الصحيفة أن صاحب الـ22 عامًا قرر التقدم بخطاب عاجل لإدارة النادي للسماح له بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في حال استمر يايسله على تهميشه.

وزادت "الرياضية" مؤكدة أن وكيل عسيري سعى لرحيله في الصيف الماضي، مقدمًا عرض في آخر يومين بالميركاتو، لكن رفضته الإدارة، مشيرة إلى أن اللاعب يفضل البقاء في الأهلي إلا أن موقف يايسله منه قد يدفعه للرحيل في يناير المقبل.

يذكر أن عسيري لم يظهر الموسم الجاري إلا لثلاث دقائق فقط خلال مواجهة أبها، التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1، ضمن دور الـ16 من النسخة الحالية لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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