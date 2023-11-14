برشلونة يفاجئ الأهلي .. قرار غير متوقع في مستقبل روبرت ليفاندوفسكي

مفاجأة جديدة في مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة

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اتخذ نادي برشلونة الإسباني، قرارًا مفاجئًا في مستقبل نجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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ليفاندوفسكي انضم إلى برشلونة في صيف 2022، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ، في صفقة قدرت قيمتها بـ40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين "متغيرات".

وفي هذا السياق.. أعلن إدوارد إندا، كبير خبراء صحيفة "okdiario"، عن رغبة كبيرة من مسؤولي الفريق الإسباني، في الاسغناء عن المهاجم البولندي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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وأوضح إندا في تصريحات مع برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن برشلونة يرى أن المملكة العربية السعودية، الوجهة الأنسب لبيع ليفاندوفسكي؛ من أجل الحصول على أكبر عائد مالي.

وأشار إلى أن كبر سن اللاعب، بالإضافة إلى تراجع مستواه بالمقارنة مع راتبه الضخم؛ من أهم العوامل التي دفعت الإدارة البرشلونية، لاتخاذ هذا القرار المفاجئ.

إدوارد إندا كشف عن أن روبرت ليفاندوفسكي، يحصل في الموسم الحالي 2023-2024، على راتب صافي من برشلونة، يقدر بـ13 مليون يورو، سيزداد في العام الرياضي القادم، إلى 16 مليونًا.

ومع معاناة برشلونة، من أزمة مالية خانقة؛ يبدو أن بيع المهاجم البولندي، إلى أحد أندية المملكة العربية السعودية؛ هو الخيار الأنسب لدى الفريق الإسباني.

جدير بالذكر أن اسم ليفاندوفسكي، ارتبط بقوة خلال الأيام الماضية، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي السعودي، بدلًا من البرازيلي روبرت فيرمينو.

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