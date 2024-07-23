أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله في موقف محرج بسبب فيرمينو وبشرى عن الميركاتو

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الفوز في ثاني الوديات

حقق الأهلي اليوم الفوز أمام بلا فايس لينز النمساوي وديًا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن معسكر الإعدادي الحالي في النمسا.

الثلاثية سجلها الإسباني جابري فيجا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو "هدفين".

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رسالة قوية لمدرب الأهلي .. روبرتو فيرمينو "يحرج" ماتياس يايسله في معسكر النمسا

واصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي السعودي، "إحراج" الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش المعسكر الإعدادي في النمسا. (طالع التفاصيل)

قلق كبير .. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل "سوبر" الهلال

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، ضربة مقلقة؛ ضمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"بعد تفضيله النصر على الهلال والأهلي" .. الشباب يحدد سعر بيع متعب الحربي

حدد نادي الشباب السعودي، "سعر" بيع متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد اهتمام الثلاثي المحلي الكبير الهلال والنصر والأهلي، بالتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

بشرى للأهلي .. تطور ملفت في موقف أوسيمين من اللعب في الدوري السعودي

شن جمهور الأهلي العديد من الحملات للمطالبة بتعاقد ناديهم مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وقد وصفوا تلك الصفقة بأنها الحلم والتي ستُغير من حظوظ فريقهم في المنافسة على ألقاب الموسم القادم. (طالع التفاصيل)

أخيرًا .. وصول القرار النهائي في قضية "الحرمان من التعاقدات" إلى الأهلي

أخيرًا وبعد طول انتظار.. تعرف النادي الأهلي السعودي، على "مصيره" في قضية تسجيل لاعبين جدد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من عدمه. (طالع التفاصيل)

"الأفضل في العالم!" .. نجم ريال مدريد يحسم اختياره بين التجديد أو الانتقال إلى السعودية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات حاسمة في مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ في ظل اهتمام كبير من السعودية، بالتعاقد معه بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)